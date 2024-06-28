Сколько казахстанцев получают новую социальную выплату

"За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 2 840 человек, из них назначено 2 730 получателям.
За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 6 415 человек, из них назначено 5 746 получателям.
Кроме того, 369 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 68 граждан не ответили на СМС-сообщение. 342 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям", — говорится в сообщении.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника — 492 чел., 4 источника — 1 166 чел.), Костанайской (2 источника — 318 чел., 4 источника — 876 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника — 248 чел., 4 источника — 882 чел.) областях.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.
Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ.