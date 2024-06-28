Жильём для сирот в Хабаровском крае займётся другое ведомство

С этого года программа выдачи жилищных сертификатов стала федеральной. Их могут получить сироты, достигшие 23 лет и нуждающиеся в жилье. Заявление на получение сертификата можно подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно в личном кабинете на портале Госуслуг. Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки.