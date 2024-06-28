Жильём для сирот в Хабаровском крае займётся другое ведомство

Уже со следующей недели в Хабаровском крае изменится адрес, куда следует обращаться выпускникам детских домов и интернатов за постановкой в очередь для получения положенного по закону жилья. В регионе изменился порядок предоставления квадратных метров для ставших взрослыми сирот. До конца июня этим занималось министерство ЖКХ. С 1 июля полномочия передаются в Минсоцзащиты региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В соответствии с законом Хабаровского края от 30 мая 2024 № 497 «О внесении изменений в закон Хабаровского края “Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Хабаровском крае” с 1 июля 2024 полномочиями по принятию решений о включении или отказу во включении в список детей-сирот наделено министерство социальной защиты края, — рассказала заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом Министерства жилищно-коммунального хозяйства края Ольга Ельская.
Напомним, правительство Хабаровского края на строительство нового жилья для повзрослевших воспитанников детдомов и интернатов в 2024 году направило существенно больше денег. Если в 2023-м на эти цели из бюджета было выделено 255,9 млн рублей, то в этом финансирование увеличено до 335,78 млн рублей.
Помимо этого, в Хабаровском крае, одном из первых регионов России, заработала программа выдачи выпускникам детдомов и интернатов жилищных сертификатов. Эту практику ввели в 2021 году. Получив сертификат, сирота сможет самостоятельно выбрать себе квартиру и приобрести её.
С этого года программа выдачи жилищных сертификатов стала федеральной. Их могут получить сироты, достигшие 23 лет и нуждающиеся в жилье. Заявление на получение сертификата можно подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно в личном кабинете на портале Госуслуг. Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки.
СПРАВКА:
С 1 июля 2024 с заявлением о включении в список детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, необходимо обращаться в министерство социальной защиты края по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67.
Тел.: