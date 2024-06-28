Исследование: шаурма стала самым популярным стритфудом в Москве

Всего аналитики опросили более двух тысяч жителей мегаполисов, чтобы узнать, какую уличную еду считают популярной в российских городах. По данным исследования, за шаурму свой голос отдали 45% москвичей. Второе же место в топе — у бургеров, набравших 21% голосов.