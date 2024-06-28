Исследование: шаурма стала самым популярным стритфудом в Москве

Шаурма стала самым популярным стритфудом в столице, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое имеется в распоряжении Москвы 24.
Всего аналитики опросили более двух тысяч жителей мегаполисов, чтобы узнать, какую уличную еду считают популярной в российских городах. По данным исследования, за шаурму свой голос отдали 45% москвичей. Второе же место в топе — у бургеров, набравших 21% голосов.
«Далее с небольшим разрывом следуют хот-доги — 7% и донер-кебаб — 6%. За блины и сэндвичи голосовало одинаковое количество опрошенных — по 3%», — отметили эксперты.
В свою очередь, круассаны получили 2% голосов.
«Пончики и корн-доги замыкают топ стритфуда в Москве с равным количеством голосов — по 1%», — добавили аналитики.
Ранее россиянам назвали главную опасность шаурмы. По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, блюдо содержит большое количество калорий и имеет зачастую несбалансированный состав.