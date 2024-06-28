Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

Первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%.