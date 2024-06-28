Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

«С 1 июля 2024 года на территории полуострова вступят в силу новые тарифы на потребленную электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей <…>. Цены на электричество увеличатся на 9%», — говорится Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что новые тарифы на электрическую энергию будут действовать до конца текущего года.
По информации Крымэнерго, для горожан стоимость 1 кВт/ч составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 4,28 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц — 5,43 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 7,22 рубля.
Платежка для сельчан обойдется чуть дешевле: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 4,04 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц — 5,04 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 7,22 рубля.
Первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.