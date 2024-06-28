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Корея — Китай — Казахстан — Узбекистан: новый ж/д маршрут

26 июня на Казахстанско-китайском логистическом терминале в порту Ляньюньган состоялась официальная церемония запуска пилотного поезда по маршруту Корея — Китай — Казахстан — Узбекистан. В этом значимом событии приняли участие представители железнодорожных администраций всех четырёх стран, что подчеркивает его важность для международной торговли и сотрудничества, передает DKnews.kz.

Источник: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Поезд, груженный автомобильными запасными частями, преодолев расстояние в 7 тысяч километров, откроет новые пути для экономического взаимодействия между странами. Оператором маршрута по территории Казахстана выступает компания KTZ Express. В торжественной церемонии с приветственной речью выступил заместитель генерального директора по коммерции KTZ Express Улугбек Оразов.

«Запуск пилотного поезда демонстрирует наше общее стремление к развитию совместных мультимодальных перевозок, что, безусловно, откроет новые горизонты для торговли и взаимодействия в наших регионах».

Улугбек Оразов

Данный шаг является важным этапом в развитии новых возможностей для увеличения транзитного потенциала Казахстана, делая его ключевым транспортным узлом в международной цепочке поставок.