Корея — Китай — Казахстан — Узбекистан: новый ж/д маршрут

26 июня на Казахстанско-китайском логистическом терминале в порту Ляньюньган состоялась официальная церемония запуска пилотного поезда по маршруту Корея — Китай — Казахстан — Узбекистан. В этом значимом событии приняли участие представители железнодорожных администраций всех четырёх стран, что подчеркивает его важность для международной торговли и сотрудничества, передает DKnews.kz.