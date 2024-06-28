Корея — Китай — Казахстан — Узбекистан: новый ж/д маршрут

Поезд, груженный автомобильными запасными частями, преодолев расстояние в 7 тысяч километров, откроет новые пути для экономического взаимодействия между странами. Оператором маршрута по территории Казахстана выступает компания KTZ Express. В торжественной церемонии с приветственной речью выступил заместитель генерального директора по коммерции KTZ Express Улугбек Оразов.
«Запуск пилотного поезда демонстрирует наше общее стремление к развитию совместных мультимодальных перевозок, что, безусловно, откроет новые горизонты для торговли и взаимодействия в наших регионах».
Данный шаг является важным этапом в развитии новых возможностей для увеличения транзитного потенциала Казахстана, делая его ключевым транспортным узлом в международной цепочке поставок.