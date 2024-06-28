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Стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на продукты

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 28 июня 2024 года рассказал о том, что сейчас наименьший индекс цен на продуты, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Он отметил, что Казахстан работает со странами назначения импорта-экспорта в тех валютах, которых с ними контрактуется. Например, если это Китай, то юань-тенге, а если Россия, то рубль-тенге.

«Слава богу, летний период, мы видим, — дефляционный. Кстати говоря, по итогам пяти месяцев у нас впервые дефляция — 0,1%. Это по социально значимым продуктам питания, а они очень сильно влияют на продуктовую инфляцию. И мы видим, что сегодня, если брать цифры по продуктовой и непродуктовой, и услугам, то наименьшее индекс цен мы видим именно по продуктовой группе», — дополнил Арман Шаккалиев.

Также журналисты уточнили, не будет ли из-за этого в сентябре отложенного эффекта.

«Мы всегда говорим, что будет хороший урожай, никакого отложенного или других эффектов не будет», — озвучил Арман Шаккалиев.