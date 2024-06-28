Стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на продукты

«Слава богу, летний период, мы видим, — дефляционный. Кстати говоря, по итогам пяти месяцев у нас впервые дефляция — 0,1%. Это по социально значимым продуктам питания, а они очень сильно влияют на продуктовую инфляцию. И мы видим, что сегодня, если брать цифры по продуктовой и непродуктовой, и услугам, то наименьшее индекс цен мы видим именно по продуктовой группе», — дополнил Арман Шаккалиев.