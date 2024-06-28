Что было с курсом доллара в последние две недели в Казахстане, объяснили в Нацбанке

«Как вы видите, курс стабилизировался, как мы и говорили. Это была коррекция, как мы говорили, напомню наш разговор после прошлого совместного заседания палат — в течение почти 6-ти месяцев Национальный банк в силу имеющихся у республиканского бюджета определенных проблем с деньгами, там было недопоступление налогов по КПН, по НДС и так далее, мы были вынуждены конвертировать значительные объемы трансферта из национального фонда. За 5 месяцев мы конвертировали почти 70% всего годового объема. Что это значит? Это значит, что деньги в валюте, которые мы храним в Нацфонде, конвертировались на казахстанской бирже. Значит, валюты было больше. Соответственно, когда больше предложения валюты, это влияет на курс доллара. Он был, можно сказать, не фундаментально низким», — заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.