В Зеленограде начал работу городской прокат электровелосипедов

«Городской велопрокат пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. В этом году для аренды доступно более 11 тысяч велосипедов. Три тысячи из них — электровелосипеды улучшенной модели, они появились в том числе и в Зеленограде. Мы продолжаем развивать сервис по задаче, поставленной мэром Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.