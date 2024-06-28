В Зеленограде начал работу городской прокат электровелосипедов

«Городской велопрокат пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. В этом году для аренды доступно более 11 тысяч велосипедов. Три тысячи из них — электровелосипеды улучшенной модели, они появились в том числе и в Зеленограде. Мы продолжаем развивать сервис по задаче, поставленной мэром Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.
Электровелосипед, взятый в аренду, можно оставить на парковке для средств индивидуальной мобильности. Найти ближайший, узнать тарифы и начать поездку поможет веб-приложение «Велобайк». Для этого достаточно нескольких нажатий. Кроме того, жителям Зеленоградского административного округа доступны бесплатные велопоездки по безлимитным билетам «Единый» и картам москвича обучающегося.
В 2024-м сервису «Велобайк» исполнилось 11 лет. С каждым годом повышается качество сервиса и увеличивается парк велосипедов, поездки становятся еще удобнее и надежнее. Сегодня велосипеды в городском сервисе арендуют 1,8 миллиона пользователей. Более 80 процентов из них выбирают транспортное средство для коротких поездок. Например, на арендованном велосипеде жители доезжают до станции метро, автобусной остановки, дома или работы.