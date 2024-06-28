Запрет на выдачу онлайн-кредитов без прохождения биометрии ввели в Казахстане

По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.