В Перми пенсионерам через суд пришлось выселять сына из квартиры

В собственности у пенсионеров было две квартиры: в трехкомнатной они жили вместе со старшим сыном, младшему предоставили однокомнатное жилье, когда он женился и завел ребенка. Впоследствии супруга ушла от молодого человек, он нашел другую женщину, с которой продолжал жить в родительской квартире.
Через несколько лет пенсионеры из-за ухудшения здоровья решили продать однокомнатную квартиру, чтобы приобрести дом в сельской местности. 50-летнему младшему сыну и его сожительнице предложили освободить квартиру, но те категорически отказались. Также они начали угрожать пожилой паре, во время разговора мужчина, подначиваемый гражданской женой, чуть не ударил отца.
Решить конфликт мирным путем в семье не вышло. Пенсионеры обратились в суд, а после — в службу судебных приставов. Исполнительный документ о выселении нелегальных жильцов поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Когда судебный пристав вручил должникам постановления о возбуждении исполнительных производств, те добровольно освободили жилплощадь.