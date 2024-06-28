В Перми пенсионерам через суд пришлось выселять сына из квартиры

В собственности у пенсионеров было две квартиры: в трехкомнатной они жили вместе со старшим сыном, младшему предоставили однокомнатное жилье, когда он женился и завел ребенка. Впоследствии супруга ушла от молодого человек, он нашел другую женщину, с которой продолжал жить в родительской квартире.