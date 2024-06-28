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Китай и Петербург запустят совместное производство двигателей

На территории Санкт-Петербурга может появиться предприятие по выпуску двигателей. Объект планируют открыть в рамках сотрудничества с китайскими коллегами.

Источник: Reuters

Вице-губернатор Кирилл Поляков предложил рассмотреть ОЭЗ «Шушары» в качестве площадки для размещения производства. По его словам, сейчас активно формируется список будущих резидентов площадки.

Правительство во главе с губернатором Александром Бегловым уделяют внимание развитию российско-китайских отношений. Речь об развитии сотрудничества в сфере машиностроения, медицины, торговли, судостроения, туризма, образования и другие. Стороны добились успешного взаимодействия в области производства и поставок автомобильной продукции.

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