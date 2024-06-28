Китай и Петербург запустят совместное производство двигателей

Правительство во главе с губернатором Александром Бегловым уделяют внимание развитию российско-китайских отношений. Речь об развитии сотрудничества в сфере машиностроения, медицины, торговли, судостроения, туризма, образования и другие. Стороны добились успешного взаимодействия в области производства и поставок автомобильной продукции.