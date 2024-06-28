Спрос на аренду таунхаусов резко вырос в Нижегородской области

Сезонная динамика на рынке загородной аренды прибавила работы клинерам и мастерам по ремонту. Согласно данным Авито Услуг, в июне 2024 года в Нижнем Новгороде спрос на такие услуги за месяц вырос на 24%. Нижегородцы стали также значительно чаще заказывать чистку ковров и мягкой мебели: в июне по сравнению с предыдущим месяцем спрос на эти услуги увеличился на 85% и 65% соответственно.