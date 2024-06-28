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Спрос на аренду таунхаусов резко вырос в Нижегородской области

Рост интереса нижегородцев к загородной аренде также подстегнул спрос на клининговые услуги и ремонтные работы.

Спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Нижегородской области увеличился за год на 22%. Об этом сообщает Авито Недвижимость.

Главным драйвером стали таунхаусы: интерес к ним вырос на 57%.

Эксперты объясняют эту тенденцию общим ростом интереса к рынку загородной недвижимости. В сегменте действуют льготные ипотечные программы, а на трудовом рынке открыто много вакансий с удаленным и гибридным форматом работы.

Средняя стоимость аренды загородного дома в Нижегородской области на длительный срок составляет 69,9 тысяч рублей в месяц.

В июне 2024 года количество объявлений на платформе с предложением долгосрочной аренды загородной недвижимости увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что сдавать в аренду загородные дома выгоднее, чем квартиры.

Сезонная динамика на рынке загородной аренды прибавила работы клинерам и мастерам по ремонту. Согласно данным Авито Услуг, в июне 2024 года в Нижнем Новгороде спрос на такие услуги за месяц вырос на 24%. Нижегородцы стали также значительно чаще заказывать чистку ковров и мягкой мебели: в июне по сравнению с предыдущим месяцем спрос на эти услуги увеличился на 85% и 65% соответственно.

Также на 10% вырос интерес к услугам ремонтных бригад.

Кроме того, увеличился интерес к посуточной аренде дач и таунхаусов. Наибольшую часть в структуре бронирования занимают загородные дома (79%). В Нижегородской области количество бронирований за последний месяц выросло на 19%.