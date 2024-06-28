Тарифы на воду и тепло в Петербурге не изменятся еще год. Свет и газ подорожают с 1 июля

В ведомстве 28 июня напомнили, что по поручению губернатора Александра Беглова в городе в этом году не будут индексировать плату за водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и теплоснабжение. Однако с 1 июля «с учётом федеральных требований» планово повысят тарифы на электроэнергию и газоснабжение на 8,6% и 8,3% соответственно.