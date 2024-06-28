Тарифы на воду и тепло в Петербурге не изменятся еще год. Свет и газ подорожают с 1 июля

В Смольном раскрыли, что будет с тарифами на ЖКХ в Петербурге после решения не повышать их с 1 июля. В профильном комитете говорят, что не все так просто.
В ведомстве 28 июня напомнили, что по поручению губернатора Александра Беглова в городе в этом году не будут индексировать плату за водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и теплоснабжение. Однако с 1 июля «с учётом федеральных требований» планово повысят тарифы на электроэнергию и газоснабжение на 8,6% и 8,3% соответственно.
«Тарифы на коммунальные услуги, установленные 1 июля 2024 года, будут действовать как минимум до следующей плановой индексации — до 1 июля 2025 года. Все действующие субсидии и компенсации льготным категориям петербуржцев также сохраняются», — добавили в пресс-службе Смольного.
По данным «Фонтанки», предварительно, субсидии теплоснабжающим организациям надо будет увеличить на 6,5 млрд рублей. Остальным исполнителям коммунальных услуг (Водоканал, НЭО) придется корректировать свою инвестпрограмму. Тем не менее все обязательства по инвестпрограммам предприятия намерены выполнить.
«Фонтанка» сообщала, что в Петербурге предельный рост платы за коммунальные услуги в 2024 году должен был составить максимум 9,4%. Индексация была запланирована на июль по всей России. В 2022 году тарифы повышали дважды — летом и в декабре, зато отменили индексацию в 2023-м.
Ранее «Фонтанка» писала, что заморозка тарифов на транспорт в 2024 году, по данным Смольного, позволит сэкономить петербуржцам более 2 млрд рублей. Однако, по нашей информации, убыток бюджета оценивается в 2,6 млрд рублей.