Налог для банков хотят повысить в Казахстане

«Мы будем дальше продолжать разговор с Министерством экономики, Министерством финансов. Прежде, чем озвучить окончательную позицию Нацбанка, я хотел бы понимать, какой процент общеустановленный будет. То есть если для всех будет 25%, для обрабатывающей промышленности, для нефти, газа и так далее, и тому подобное, тогда мы не будем возражать. Если в целом для любой отрасли экономики поднимут КПН, но выделят банки — везде будет двадцать, а для банков двадцать пять — на мой взгляд, это не совсем верно. Я бы сейчас не рассматривал этот вопрос как предметный, потому что это всего лишь один из многих вариантов, которые могут быть», — резюмировал он.