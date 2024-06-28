Налог для банков хотят повысить в Казахстане

«Во-первых, это предложение Министерства экономики, Министерства финансов, оно еще не обрело какой-то конечной формы. Допустим, мы как финансовый макрорегулятор считаем, что банки приравнивать к игорным заведениям, букмекерским конторам ни в коем случае нельзя. Да, у банков были последние два года относительно успешные, как вы знаете, этому способствовала высокая базовая ставка в целом, по миру, и у нас в том числе. Они заработали неплохо. Но в целом банки — это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это тем более не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд, выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН, не совсем верно», — сказал Тимур Сулейменов.
По его словам, такая норма может повлиять на многие факторы, в том числе на стоимость заемных ресурсов.
«Мы будем дальше продолжать разговор с Министерством экономики, Министерством финансов. Прежде, чем озвучить окончательную позицию Нацбанка, я хотел бы понимать, какой процент общеустановленный будет. То есть если для всех будет 25%, для обрабатывающей промышленности, для нефти, газа и так далее, и тому подобное, тогда мы не будем возражать. Если в целом для любой отрасли экономики поднимут КПН, но выделят банки — везде будет двадцать, а для банков двадцать пять — на мой взгляд, это не совсем верно. Я бы сейчас не рассматривал этот вопрос как предметный, потому что это всего лишь один из многих вариантов, которые могут быть», — резюмировал он.