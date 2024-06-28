Что будет с курсом тенге рассказал глава Нацбанка

«Это значит, что деньги в валюте, которые мы храним в национальном фонде, конвертировались на казахстанской бирже. Значит валюты было больше. Соответственно, когда больше предложения валюты, это влияет на курс доллара. Он был, можно сказать, не фундаментально низким. Сейчас коррекция происходит, потому что вместо 850 миллионов мы продаем 400−450. Присутствие Национального банка на рынке уменьшилось вдвое — на это и реагирует курс. Это правильно, потому что он возвращается к своим фундаментальным значениям. Примерно к тем значения, которые сейчас», — резюмировал он..