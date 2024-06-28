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Самые молодежные специальности определили в Нижегородской области

Профессии, которые являются наиболее и наименее популярными среди соискателей в возрасте от 14 до 35 лет в Нижегородской области, выявили эксперты hh.ru.

Было проанализировано более 9 тысяч резюме.

Топ молодежных профессий возглавляет специальность дата-сайентист. Также в лидерахактеры/аниматоры, системные и бизнес-аналитики, гейм-дизайнеры и event- менеджеры.

«Среди топ-20 специализаций с наиболее высокой представленностью молодежи большинство относятся к сфере ИТ, маркетинга и развлечений, — сказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. — Во многом это связано с “молодостью” самих сфер, ведь расцвет ИТ, медиа и маркетинга пришелся на последние десятилетия».

Реже всего молодых соискателей можно встретить среди охранников — всего 18% резюме. Также среди самых НЕмолодежных профессий можно выделить дворников, уборщиков, бухгалтеров, водителей, механиков, маляров и главных инженеров проекта.

Реже всего резюме молодых соискателей из Нижегородской области можно встретить в сфере безопасности.

Среди 20 наименее популярных среди молодежи специализаций сразу 15 относятся к сфере производственного, рабочего и массового персонала. Хотя именно специалисты данных специальностей сейчас наиболее востребованы на рынке труда.

«Сказываются стереотипы и низкий престиж таких профессий. Также за последнее десятилетие численность россиян молодого возраста существенно сократилась. Молодежи попросту мало и в профессиях массового спроса», — сказала Святицкая.