Самые молодежные специальности определили в Нижегородской области

Профессии, которые являются наиболее и наименее популярными среди соискателей в возрасте от 14 до 35 лет в Нижегородской области, выявили эксперты hh.ru.

Топ молодежных профессий возглавляет специальность дата-сайентист. Также в лидерахактеры/аниматоры, системные и бизнес-аналитики, гейм-дизайнеры и event- менеджеры.

«Среди топ-20 специализаций с наиболее высокой представленностью молодежи большинство относятся к сфере ИТ, маркетинга и развлечений, — сказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. — Во многом это связано с “молодостью” самих сфер, ведь расцвет ИТ, медиа и маркетинга пришелся на последние десятилетия».