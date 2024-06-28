Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

Так, во втором квартале ПМ в среднем составил 49 961 тенге, а в первом полугодии — 49 165 тенге. Суммы оказались меньше июньского показателя из-за того, что при их определении свое влияние оказали предыдущие месяцы, в которых ПМ был гораздо ниже: