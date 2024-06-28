Псковская область готова увеличить частоту поездов в Беларусь

ВИТЕБСК, 28 июн — Sputnik. Псковская область готова увеличить частоту железнодорожных рейсов в Беларусь, сообщил Sputnik губернатор этого российского региона Михаил Ведерников.
Он напомнил, что недавно из города Великие Луки в белорусскую деревню Алеща в Полоцком районе был запущен рельсовый автобус, который ходит один раз в неделю по средам.
«Мы будем исходить из востребованности и наполнения. Люди просили, поэтому если поезд будет востребован и придется субсидировать небольшую сумму, мы, конечно это направление будем развивать с Белорусскими железными дорогами, с РЖД. Обсуждать вопросы, чтобы увеличить частоту», — сказал Ведерников корреспонденту Sputnik в кулуарах XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Витебске
Кроме того, он выразил надежду, что самолет Псков-Минск, запущенный в июле прошлого года, продолжит выполнять рейсы. По его словам, субсидировать этот маршрут можно только из бюджета Союзного государства.
«Исключительно региональным бюджетом нам, конечно, такое потянуть сложно. Поэтому рассчитываем и на белорусскую сторону, и на субсидии со стороны Союзного государства», — заявил губернатор.
Запуск поездов.
Пассажирские поезда из Псковской области в Витебскую не ходили с 2014 года. С 5 июня 2024 года, спустя 10 лет, на маршрут вышли рельсовые автобусы. Продолжительность рейса составляет три часа.
В Алеще поезда стыкуются для пересадки на пригородный поезд, который идет в Полоцк. Затем из Полоцка пассажиры на поездах БЖД могут доехать в любую точку республики.