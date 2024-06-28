Псковская область готова увеличить частоту поездов в Беларусь

«Мы будем исходить из востребованности и наполнения. Люди просили, поэтому если поезд будет востребован и придется субсидировать небольшую сумму, мы, конечно это направление будем развивать с Белорусскими железными дорогами, с РЖД. Обсуждать вопросы, чтобы увеличить частоту», — сказал Ведерников корреспонденту Sputnik в кулуарах XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Витебске 27—28 июня .