Первые резиденты зарегистрированы в особой экономической зоне «Ростовская»

Первым резидентом ОЭЗ стало ООО «Бонум Танкерс».
Всего участники совета рассмотрели и поддержали две заявки от инвесторов. Проекты предусматривают создание новых производств прицепной и полуприцепной техники. На предприятиях планируется создать более 400 рабочих мест.
Официально статус резидентов ОЭЗ компании получат после включения этих проектов в реестр минэкономразвития.
«Создание первой в Ростовской области особой экономической зоны станет мощным импульсом развития экономики донского региона и юга страны», — сказал на заседании первый заместитель губернатора Александр Скрябин.