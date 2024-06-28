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Первые резиденты зарегистрированы в особой экономической зоне «Ростовская»

Ростовская область, 28 июня 2024. DON24.RU. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» началась регистрация резидентов, сообщили в донском правительстве. Произошло это на первом заседании совета по вопросу осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ «Ростовская».

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Первым резидентом ОЭЗ стало ООО «Бонум Танкерс».

Всего участники совета рассмотрели и поддержали две заявки от инвесторов. Проекты предусматривают создание новых производств прицепной и полуприцепной техники. На предприятиях планируется создать более 400 рабочих мест.

Официально статус резидентов ОЭЗ компании получат после включения этих проектов в реестр минэкономразвития.

«Создание первой в Ростовской области особой экономической зоны станет мощным импульсом развития экономики донского региона и юга страны», — сказал на заседании первый заместитель губернатора Александр Скрябин.

экономика