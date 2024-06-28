В 23 районах Ростовской области идет жатва

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Из 43 районов Ростовской области в 23 началась жатва. Из-за ранней засухи аграрии в этом году начали уборку раньше.
В настоящее время в Ростовской области собрано свыше 445 тыс тонн ранних зерновых и зернобобовых.
«Они обмолочены на площади около 140 тысяч гектаров — это 4,4% от плановых уборочных площадей. Средняя урожайность составляет 31,8 ц/га», — отметил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
За уборочную кампанию-2024 донским аграриям предстоит убрать 3 млн 216 тыс гектаров зерновых и зернобобовых культур. В том числе 2,7 млн га озимой пшеницы, 243,6 тыс га озимого и ярового ячменя, 212 тыс га зернобобовых и 30,4 тыс га прочих ранних зерновых.