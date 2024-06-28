Новый мусорный завод «Новоселки» построят в Левашово

Власти Петербурга нашли место для нового мусорного завода «Новоселки», который в год сможет перерабатывать 600 тысяч тонн отходов. Под него выделили участок в 22 гектара на Горском шоссе в поселке Левашово. Строительством будет заниматься «Невский экологический оператор». Землю ему передадут в аренду в течение месяца. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на комитет имущественных отношений.
— На время строительства стоимость аренды участка для оператора составит 288 млн рублей. Закончить инженерные изыскания компания должна в течение полугода со дня заключения договора, то есть до января 2025 года. Срок строительства — до 21 июля 2027 года, — следует из документации.
Примечательно, что два года назад общий объем инвестиций в проект оценивали почти в 4,4 млрд рублей, а, согласно инвестпрограмме оператора, на строительство комплекса по переработке отходов закладывали порядка 2,24 млрд рублей. Актуальная же сумма вложений пока неизвестна, однако эксперты говорят, что она может находиться в пределах 5,5−6 млрд рублей.