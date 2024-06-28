Новый мусорный завод «Новоселки» построят в Левашово

Власти Петербурга нашли место для нового мусорного завода «Новоселки», который в год сможет перерабатывать 600 тысяч тонн отходов. Под него выделили участок в 22 гектара на Горском шоссе в поселке Левашово. Строительством будет заниматься «Невский экологический оператор». Землю ему передадут в аренду в течение месяца. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на комитет имущественных отношений.