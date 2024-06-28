С 1 июля в Воронежской области на 9,5% подорожают коммунальные услуги

Максимальный рост составит 9,8%, но в среднем, по всем услугам, он будет на уровне 9,5%, заверила чиновница. Заметнее всего подорожает газ. Рост тарифа на него составит 10,9%. Вслед за газом автоматически подорожает отопление и горячая вода, поскольку котельные в основном работают на этом виде топлива.