С 1 июля в Воронежской области на 9,5% подорожают коммунальные услуги

Министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина на пресс-конференции в областном Доме журналистов 28 июня рассказала, что с 1 июля 2024 года в регионе вырастут тарифы на коммунальные услуги.
Максимальный рост составит 9,8%, но в среднем, по всем услугам, он будет на уровне 9,5%, заверила чиновница. Заметнее всего подорожает газ. Рост тарифа на него составит 10,9%. Вслед за газом автоматически подорожает отопление и горячая вода, поскольку котельные в основном работают на этом виде топлива.
Тарифы на тепло вырастут в среднем, в зависимости от поставщика, на 8,8%. Электроэнергия подорожает на 8,7%, а услуги холодного водоснабжения — на 8,7%. Меньше всего — на 8% — увеличится цена на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.
Говоря о причинах роста стоимости «коммуналки» Людмила Шелякина отметила, что в новые тарифы заложены индексация инфляции, затраты компаний на зарплату сотрудникам и реализацию инвестиционных программ.
Напомним, коммунальные тарифы в регионе не менялись с 2022 года. В тот год они индексировались дважды. После этого правительство дало гражданам «передышку» перед очередным скачком цен на услуги ЖКХ в июле 2024.