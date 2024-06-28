Рустам Минниханов возглавил «Татнефтехиминвест-холдинг»

Заседание прошло в Доме правительства Татарстана, обсуждался предстоящий Татарстанский нефтехимический форум и передовые импортозамещающие проекты.
В ходе заседания раиса республики избрали председателем совета директоров холдинга. Рафинат Яруллин утвержден на посту генерального директора.
Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет на «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2024. Центральным мероприятием форума станет Международная научно-практическая конференция: «Современные вызовы и пути решения приоритетных задач по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов».
Председатель отметил, что форум — это важное мероприятие отрасли, поэтому необходимо, чтобы содержательная часть должна быть солидной.
На форуме ожидается участники из Китая, Ирана, Азербайджана.
Организаторы ставят перед собой задачу повысить статус форума до уровня ключевого российского мероприятия.