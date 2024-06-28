Рустам Минниханов возглавил «Татнефтехиминвест-холдинг»

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет на «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2024. Центральным мероприятием форума станет Международная научно-практическая конференция: «Современные вызовы и пути решения приоритетных задач по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов».