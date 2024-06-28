Комплекс водопадов Таваксая хотят сделать еще более привлекательными для туристов

Предложение обнародовало Агентство стратегических реформ (АСР). Под туристическую инфраструктуру в махалле «Богчаовул» планируется выделить 3,8 гектара земли.
В 2023 году таваксайский комплекс посетило 12 тысяч человек, пик посещений приходится на период с мая по сентябрь. Отмечается, что дорога, ведущая к водопадам, проходит через пастбища, в районе нет объектов обслуживания.
Если предложенный проект будет воплощен, появится более 30 объектов на сумму свыше 7,5 миллиарда сумов, создано 100 новых рабочих мест и дополнительно привлечено в бюджет 1,1 миллиарда сумов.
Еще одно предложение АСР касается эффективного использования участка земли площадью 1,5 гектара на территории махалли «Кушкургон» в Бостанлыкском районе. Его хотят отдать под строительство крупного завода по производству напитков стоимостью 18,7 миллиарда сумов. Если реализовать проект, будет создано более 150 рабочих мест, а дополнительный доход в бюджет превысит 1,1 миллиарда сумов.