Нацбанк предупредил о росте числа поддельных долларов и рублей РФ в Беларуси

В Беларуси обнаруживают фальшивых долларов и российских рублей больше, чем подделок евро, рассказали в Национальном банке страны.
При этом основными выявленными в Беларуси фальшивками являются доллары. Всего же за первый квартал 2024-го установили 186 поддельных купюр: 184 — банкноты и две — монеты. Более 84% из этих «денег» — американская валюта.
В Нацбанке обратили внимание на сильное увеличение количества фальшивых 100-долларовых купюр (140 против 87 годом ранее). А вот фальшивых 50-долларовых банкнот, наоборот стало ровно в два раза меньше (с 34 до 17).
Но также часть поддельных долларов — это настоящие купюры, которые фальшивомонетчики просто «модернизировали» до более высокого номинала.
Также в Беларуси сейчас находят больше поддельных российских рублей. Если в январе-марте прошлого года установили шесть таких купюр, то с начала 2024-го — уже 16 фальшивок. При этом это были только пятитысячные банкноты — самого крупного номинала Центробанка России.
А вот евро становятся менее популярными, найдено всего 10 фальшивок (в прошлом году — 17). При этом в Беларусь попали не только поддельные банкноты евро, но и две монеты.
Также были найдены фальшивые три купюры номиналом по 100 белорусских рублей.
— Подделки белорусских рублей изготовлены без имитации элементов защиты, — обратили внимание в Нацбанке.