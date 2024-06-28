Нацбанк предупредил о росте числа поддельных долларов и рублей РФ в Беларуси

Также в Беларуси сейчас находят больше поддельных российских рублей. Если в январе-марте прошлого года установили шесть таких купюр, то с начала 2024-го — уже 16 фальшивок. При этом это были только пятитысячные банкноты — самого крупного номинала Центробанка России.