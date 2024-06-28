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Нацбанк предупредил о росте числа поддельных долларов и рублей РФ в Беларуси

Нацбанк: фальшивых долларов и рублей РФ в Беларуси больше, чем евро.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обнаруживают фальшивых долларов и российских рублей больше, чем подделок евро, рассказали в Национальном банке страны.

При этом основными выявленными в Беларуси фальшивками являются доллары. Всего же за первый квартал 2024-го установили 186 поддельных купюр: 184 — банкноты и две — монеты. Более 84% из этих «денег» — американская валюта.

В Нацбанке обратили внимание на сильное увеличение количества фальшивых 100-долларовых купюр (140 против 87 годом ранее). А вот фальшивых 50-долларовых банкнот, наоборот стало ровно в два раза меньше (с 34 до 17).

Но также часть поддельных долларов — это настоящие купюры, которые фальшивомонетчики просто «модернизировали» до более высокого номинала.

Также в Беларуси сейчас находят больше поддельных российских рублей. Если в январе-марте прошлого года установили шесть таких купюр, то с начала 2024-го — уже 16 фальшивок. При этом это были только пятитысячные банкноты — самого крупного номинала Центробанка России.

А вот евро становятся менее популярными, найдено всего 10 фальшивок (в прошлом году — 17). При этом в Беларусь попали не только поддельные банкноты евро, но и две монеты.

Также были найдены фальшивые три купюры номиналом по 100 белорусских рублей.

— Подделки белорусских рублей изготовлены без имитации элементов защиты, — обратили внимание в Нацбанке.

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