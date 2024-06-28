Аграрии Ростовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Хлеборобы Ростовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом 28 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— Убрано пока около 10% всей площади (из 3,2 млн га). Средняя урожайность, как и прогнозировали, заметно ниже, чем в минувшем рекордном году: 34,6 ц/га против 44,4 ц/га, — отметил Василий Голубев.
Глава региона пожелал аграриям успехов в труде и благоприятной погоды в период полевых работ.
Напомним, уборочная страда 2024 года в Ростовской области стартовала раньше срока и сейчас набирает обороты. К этому моменту, по данным Минсельхоза региона, работу на полях ведут уже в 23 из 43 сельских районов Дона.