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Аграрии Ростовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Губернатор сообщил о сборе первого миллиона тонн зерна в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Хлеборобы Ростовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом 28 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

— Убрано пока около 10% всей площади (из 3,2 млн га). Средняя урожайность, как и прогнозировали, заметно ниже, чем в минувшем рекордном году: 34,6 ц/га против 44,4 ц/га, — отметил Василий Голубев.

Глава региона пожелал аграриям успехов в труде и благоприятной погоды в период полевых работ.

Напомним, уборочная страда 2024 года в Ростовской области стартовала раньше срока и сейчас набирает обороты. К этому моменту, по данным Минсельхоза региона, работу на полях ведут уже в 23 из 43 сельских районов Дона.

сельское хозяйство