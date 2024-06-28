Более Т19 трлн накопили казахстанцы на счетах в ЕНПФ

«Общая сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков — Т19 244, 85 млрд», — говорится в сообщении ЕНПФ в пятницу.
Согласно информации, накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, составили на 1 июня 2024 года более Т18,56 трлн, за счет обязательных пенсионных взносов работодателя — Т77,5 млрд, за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов — Т601,7 млрд, добровольных пенсионных взносов — Т6,2 млрд.
Указывается, что выплаты с начала 2024 года составили Т367,3 млрд, в том числе, единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилья и лечение — Т151,5 млрд, выплаты в связи с достижением пенсионного возраста — Т81,6 млрд, в страховые организации переведены Т90,7 млрд.