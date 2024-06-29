Бывшего главу красноярского САТП Сокирко отправили под домашний арест

Стало известно, что Центральный районный суд избрал меру пресечения для экс-руководителя автотранспортного предприятия САТП Дмитрия Сокирко. Мужчину задержали после возбуждения уголовного дела в отношении Декарда Ханагяна, владельца компании «Промстрой».
Согласно версии следствия, САТП выиграли контракты по ремонту дорог на более миллиарда рублей, но передал их все «Промстрою».
Прокуратура настаивала на заключении в СИЗО, так как подозреваемый может скрыться и спрятать улики. Однако Дмитрия Сокирко отправили под домашний арест.
Отметим, что во время заседания мужчина пытался спрятаться под стулом и всячески сопротивлялся.