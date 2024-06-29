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Бывшего главу красноярского САТП Сокирко отправили под домашний арест

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.

Источник: AP 2023

Стало известно, что Центральный районный суд избрал меру пресечения для экс-руководителя автотранспортного предприятия САТП Дмитрия Сокирко. Мужчину задержали после возбуждения уголовного дела в отношении Декарда Ханагяна, владельца компании «Промстрой».

Согласно версии следствия, САТП выиграли контракты по ремонту дорог на более миллиарда рублей, но передал их все «Промстрою».

Прокуратура настаивала на заключении в СИЗО, так как подозреваемый может скрыться и спрятать улики. Однако Дмитрия Сокирко отправили под домашний арест.

Отметим, что во время заседания мужчина пытался спрятаться под стулом и всячески сопротивлялся.