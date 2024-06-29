Омский аэропорт закупает детекторы для обнаружения опасных веществ

За первый детектор аэропорт готов заплатить 3 710 750 рублей. К работе он должен быть готов за 40 секунд. Прибор предназначен для обнаружения тетрила, гексогена, черного пороха, нитроглицерина и других взрывчатых веществ, также его технические характеристики должны позволять обновлять базу данных, внося в нее новые взрывчатые вещества.