Омский аэропорт закупает детекторы для обнаружения опасных веществ

ОАО «Омский аэропорт» ищет поставщиков портативного детектора паров и следов взрывчатых веществ со встроенным поисковым радиометром и портативный детектор для обнаружения опасных жидкостей. Оба прибора планируется поставить до конца августа.
За первый детектор аэропорт готов заплатить 3 710 750 рублей. К работе он должен быть готов за 40 секунд. Прибор предназначен для обнаружения тетрила, гексогена, черного пороха, нитроглицерина и других взрывчатых веществ, также его технические характеристики должны позволять обновлять базу данных, внося в нее новые взрывчатые вещества.
Заявленная стоимость прибора для обнаружения опасных жидкостей — 469 300 рублей. Детектор должен быть готов к работе за 5 секунд, уметь определять горючие и взрывоопасные жидкости в емкостях из стекла, керамики, бумаги и пластика. Толщина стенок емкости — до 0,8 см.
Также омский аэропорт объявил о поисках подрядчика для модернизации внутренней системы отопления в служебном доме по улице Инженерной. Цена контракта составляет более 632 000 рублей. Работы должны быть выполнены за 45 дней.
«Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего объекта без нарушения его жизнедеятельности. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков», — говорится в условиях закупки.