Администрация Иркутска: Ремонт дороги на улицы Сеченова готов на 90%

В Иркутске вскоре закончат работы на ремонтируемом участке дороги по улице Сеченова. Подрядчик опережает график — работы выполнены на 90%. Уже установлены все бордюры, освещение, завершено обустройство тротуаров. Специалисты приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.
— На участке от микрорайона Юбилейного до Академической планируется заасфальтировать более 4 тысяч кв. м. проезжей части и более тысячи кв. м. тротуаров, установить 689 м бордюров, — цитируют в городской администрации руководителя подрядной организации МУП «Иркутскавтодор» Василия Ефремова. — Ежедневно на месте трудятся свыше 25 человек и 20 единиц техники.
Сегодня подрядчик занимается высотным регулированием колодцев, установкой люков, восстановлением газона вдоль тротуара. Также необходимо разместить дорожные знаки, ограждения, «лежачих полицейских» и нанести новую разметку термопластиком.
Напомним, крупный спортивный объект появится в Иркутске. За строительство крытого стадиона для мини-футбола с искусственным покрытием возьмется «Специализированный застройщик Регион Сибири».