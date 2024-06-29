Администрация Иркутска: Ремонт дороги на улицы Сеченова готов на 90%

— На участке от микрорайона Юбилейного до Академической планируется заасфальтировать более 4 тысяч кв. м. проезжей части и более тысячи кв. м. тротуаров, установить 689 м бордюров, — цитируют в городской администрации руководителя подрядной организации МУП «Иркутскавтодор» Василия Ефремова. — Ежедневно на месте трудятся свыше 25 человек и 20 единиц техники.