НАРЭ одобрило новые тарифы — в Бельцах и Оргееве подорожает вода

Так, в Оргееве домашние потребители заплатят 23 лея 05 банов за 1 кубометр воды, что на 5 леев 69 банов больше по сравнению со старым тарифом (17 леев 36 банов). Для услуг канализации и очистки сточных вод утвержден тариф в размере 28 леев 15 банов за 1 кубометр.