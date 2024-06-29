Очереди фур сохраняются на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Около 1680 большегрузных автомобилей ожидают въезда на территорию Евросоюза на границе, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
По сравнению с пятницей, 28 июня, очереди фур немного уменьшились — накануне из было около двух тысяч.
По данным на утро субботы, 29 июня, на литовском направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 550 большегрузов, в «Бенякони» — 630.
Есть очередь на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» — там ожидают пропуска через границу 560 фур.
На белорусско-польской границе очередей большегрузов нет, но в ПП «Брест» есть небольшая из легковых автомобилей — около 65 машин, там же на оформление стоят 40 автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.