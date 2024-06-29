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Очереди фур сохраняются на границах Беларуси и ЕС

По сравнению с предыдущим днем очереди немного уменьшились — накануне на границах стояли около 2 тысяч фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Около 1680 большегрузных автомобилей ожидают въезда на территорию Евросоюза на границе, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

По сравнению с пятницей, 28 июня, очереди фур немного уменьшились — накануне из было около двух тысяч.

По данным на утро субботы, 29 июня, на литовском направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 550 большегрузов, в «Бенякони» — 630.

Есть очередь на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» — там ожидают пропуска через границу 560 фур.

На белорусско-польской границе очередей большегрузов нет, но в ПП «Брест» есть небольшая из легковых автомобилей — около 65 машин, там же на оформление стоят 40 автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС