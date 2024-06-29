В Молдове изменятся правила использования удобрений для выращивания фруктов и овощей

В документе также предлагается переходный период как для экологических операторов, так и для контролирующих органов для соответствия требованиям, изложенным в Законе об экологическом производстве и маркировке экопродуктов, принятом в 2023 году, а также положениям нормативных актов по его реализации. Таким образом, экологические операторы инициируют процедуры соответствия требованиям нового закона с 1 января 2025 года, а для осенних культур — с осени 2024 года.