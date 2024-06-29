«Не в этот раз»: открытие «Чернышевской» вновь перенесли

Станцию закрыли на реконструкцию в октябре 2022 года. В ходе неё на станции увеличили число эскалаторов с трех до четырех и отремонтировали вестибюль. Основные строительно-монтажные работы завершились в прошлом месяце. Сроки уже переносили ранее. Так, «Чернышевская» изначально должна была заработать в начале мая. Тогда в Смольном заявили, что это связано с корректировкой проекта.