Просто и доступно: почему у Молдовы не получается дифференцировать рынки

Половина молдавского экспорта в ЕС приходится на долю Румынии: из 2,5 млрд. долларов- 1,24 млрд., что составляет 50%. То есть на остальные 26 (!) европейских стран приходится столько же. Таковы данные 2022 года.
Это много и это экономическая зависимость, по крайней мере потенциальная. Которая вполне может превратиться в политическую. Молдова накопила значительный опыт в этой части — как с вином на Востоке, так и продукцией животноводства на Западе. К данному факту можно относиться по-разному, но не учитывать нельзя.
В обратную сторону — из Румынии в Молдову- поступило товаров на 1,6 млрд. долларов, что означает торговый дефицит.
Он, конечно, не идет в сравнение с китайским направлением, куда Молдова продает на 9 млн. долларов в год, а покупает почти на 1 млрд.
В общем, не получается пока у Молдовы диверсифицировать рынки. В 2005 г. Индия покупала молдавских товаров на 238 тыс. долларов, спустя 17 лет- в 2022 г. — аж на 418 тыс. В процентах выглядит впечатляюще- рост почти 100%, а по факту — курам на смех: вся торговля с Индией — это стоимость одного дома в Кишиневе.