Просто и доступно: почему у Молдовы не получается дифференцировать рынки

Это много и это экономическая зависимость, по крайней мере потенциальная. Которая вполне может превратиться в политическую. Молдова накопила значительный опыт в этой части — как с вином на Востоке, так и продукцией животноводства на Западе. К данному факту можно относиться по-разному, но не учитывать нельзя.