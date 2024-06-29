МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины

Как поясняет газета «Экономическая правда», согласно закону нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, включая трех международных с правом решающего голоса. Предусматривается также обязательная переаттестация сотрудников бюро, которую должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от БЭБ и шести — от международных партнеров. Кроме того, перед назначением на должность в БЭБ кандидаты обязаны проходить опрос с помощью полиграфа.