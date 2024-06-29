Календарь для предпринимателей на июль подготовила Корпорация МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя, который поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В июле у многих предпринимателей добавляются квартальные платежи и отчеты, ИП уплачивают за себя страховые взносы и НДФЛ за прошлый год. Организациям, имеющим транспорт и недвижимость, необходимо внести авансы по имущественным налогам. Не пропустить важные для бизнеса даты поможет календарь предпринимателя, который Корпорации МСП составляет ежемесячно.

До 1 июля ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование за прошлый год — 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для ЕНП не нужно, но на счете должно быть достаточно средств.

До 3 июля организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за сотрудников за период с 23 по 30 июня, а до 5 июля уплачивают его (если в это время были выплаты).

До 15 июля:

ИП на ОСН уплачивают НДФЛ за себя за 2023 год; организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР «на травматизм» за июнь.

До 22 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за июнь.

До 25 июля:

ИП на ОСН уплачивают аванс по НДФЛ за себя за I полугодие; организации и ИП на УСН и ЕСХН направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за I полугодие; организации и ИП с сотрудниками сдают:









расчет по страховым взносам в налоговую за I полугодие (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);









расчет 6-НДФЛ за I полугодие;









уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;









сведения по страховым взносам на травматизм в СФР (ЕФС-1). организации, имеющие транспорт / недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости; организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за II квартал; организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК); организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль; производители подакцизных товаров сдают декларацию; организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за июнь; организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними.

До 29 июля уплачивают:

организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты, аванс по налогу на имущество организаций / земельному / транспортному / водному налогу за II квартал; организации и ИП на УСН и ЕСХН — аванс за II квартал; организации и ИП на ОСН и ЕСХН — НДС за II квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК); организации на ОСН — аванс по налогу на прибыль; организации и ИП, привлекающие сотрудников — страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024; производители подакцизных товаров — акцизы; самозанятые — налог на профдоход за июнь.