Музей «Мотовилихинских заводов» вновь выставлен на торги

Единый лот содержит 71 позицию, его начальная стоимость составляет 18,428 млн руб. В состав лота входят два земельных участка: площадью 4,3 тыс. кв. м. с видом разрешенного использования под музей и привокзальная площадь у станции Мотовилиха площадью 3,2 тыс. кв. м. В лот также включены одноэтажное здание музея и несколько десятков экспонатов из числа образцов военной техники. Торги будут проводиться с 1 по 12 июля, с 8 июля начальная цена будет снижена до 13,821 млн руб.