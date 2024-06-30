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В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины — подробности

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Малазийская компания проявляет большой интерес к переработке золота и производству ювелирных изделий в Узбекистане. В эти дни посол республики Каромиддин Гадоев посетил штаб-квартиру малазийской ювелирной компании, где встретился с ее основателем и генеральным директором Луисом Чун Хау. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

На встрече дипломаты ознакомились с шоу-румом золотых изделий малазийской компании, образцами ювелирных изделий, а также с историей развития и деятельности компании.

Отмечалось, что в Узбекистане сформирована благоприятная бизнес-среда, в том числе создан ряд льгот для иностранных инвесторов, имеется огромный потенциал для увеличения объемов производства и экспорта ювелирных изделий. В республике создаются специальные ювелирные зоны.

Стороны также обсудили вопросы использования опыта малазийской компании в геологоразведочных работах и добыче золота в Узбекистане, производстве золотых украшений, реализации и экспорта готовой продукции.

Малазийская сторона отметила, что большой интерес вызывает предложение по созданию точек продаж продукции компании из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.

По итогам встречи участники договорились организовать в ближайшее время визит специалистов малазийской компании в Узбекистан.

экономика