В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины — подробности

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Малазийская компания проявляет большой интерес к переработке золота и производству ювелирных изделий в Узбекистане. В эти дни посол республики Каромиддин Гадоев посетил штаб-квартиру малазийской ювелирной компании, где встретился с ее основателем и генеральным директором Луисом Чун Хау. Об этом сообщает ИА «Дунё».