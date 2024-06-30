В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины — подробности

На встрече дипломаты ознакомились с шоу-румом золотых изделий малазийской компании, образцами ювелирных изделий, а также с историей развития и деятельности компании.
Отмечалось, что в Узбекистане сформирована благоприятная бизнес-среда, в том числе создан ряд льгот для иностранных инвесторов, имеется огромный потенциал для увеличения объемов производства и экспорта ювелирных изделий. В республике создаются специальные ювелирные зоны.
Стороны также обсудили вопросы использования опыта малазийской компании в геологоразведочных работах и добыче золота в Узбекистане, производстве золотых украшений, реализации и экспорта готовой продукции.
Малазийская сторона отметила, что большой интерес вызывает предложение по созданию точек продаж продукции компании из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.
По итогам встречи участники договорились организовать в ближайшее время визит специалистов малазийской компании в Узбекистан.