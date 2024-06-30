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Средний челябинец копит на летний отпуск почти полгода

Средний челябинец копит на летний отпуск почти полгода. Такими данными поделилось агентство РИА «НОВОСТИ» со ссылкой на результаты опроса известного рекрутингового агентства.

Источник: Reuters

Средний челябинец копит на летний отпуск почти полгода.

Такими данными поделилось агентство РИА «НОВОСТИ» со ссылкой на результаты опроса известного рекрутингового агентства.

Согласно данным, средний житель России вынужден откладывать на летние выходные порядка 5,7 месяцев. Больше всего копить придётся жителям Екатеринбурга, почти 7 месяцев.

Жителям Нижнего Новгорода придётся откладывать средства на отдых чуть больше полугода, а новосибирцам и волгоградцам ровно 6 месяцев. Меньше всего копить на отпуск будут пермяки, на удовлетворение их запросов нужно откладывать менее 5 месяцев.

Средний же челябинец потратит на накопление средств на проведение летнего отпуска почти столько же, сколько и средний россиянин, 5,8 месяцев.

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