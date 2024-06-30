Средний челябинец копит на летний отпуск почти полгода.

Жителям Нижнего Новгорода придётся откладывать средства на отдых чуть больше полугода, а новосибирцам и волгоградцам ровно 6 месяцев. Меньше всего копить на отпуск будут пермяки, на удовлетворение их запросов нужно откладывать менее 5 месяцев.