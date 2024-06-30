С 1 июля в Челябинской области на 11% вырастут тарифы на коммунальные услуги

Также с 1 июля кредитным организациям, платежным и банковским платежным агентам (субагентам) запретят брать комиссию за прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги от граждан, нуждающихся в соцподдержке. Это же касается погашения пеней за несвоевременное или неполное внесение такой платы. Исключение сделано только для организаций федеральной почтовой связи — на них запрет не распространяется. Льготой смогут воспользоваться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.