С 1 июля в Челябинской области на 11% вырастут тарифы на коммунальные услуги

Напомним, тарифы на ЖКУ проиндексируют на 4−15% в зависимости от региона. Например, в Москве индекс составит 11%, а в Московской области — 10,7%. Самый высокий показатель — 15% — предусмотрен для Забайкальского края, а низкий (4%) — для Хакасии.
«По муниципалитетам Челябинской области с учетом структуры коммунальных услуг рост может быть как 11,2%, так и ниже, но в среднем по области он не превысит 11%. В отдельном муниципальном образовании или по набору коммунальных услуг рост не может превышать 11,2%, что будет ежемесячно контролироваться», — комментировали ранее власти.
Ограничению подлежит совокупный платеж южноуральца за коммунальные услуги, который включает в себя: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть, ограничению подлежит не тариф на отдельную услугу, а совокупная плата в сопоставимых объемах.
Вместе с тем получить субсидию на оплату ЖКУ станет проще: заявление можно подать через портал «Госуслуги», все остальные документы запросят автоматически. Получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут южноуральцы, у которых расходы превышают установленный максимум.
«Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ составляет 22%», — напомнили в Госжилинспекции. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи — 11%.
Также с 1 июля кредитным организациям, платежным и банковским платежным агентам (субагентам) запретят брать комиссию за прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги от граждан, нуждающихся в соцподдержке. Это же касается погашения пеней за несвоевременное или неполное внесение такой платы. Исключение сделано только для организаций федеральной почтовой связи — на них запрет не распространяется. Льготой смогут воспользоваться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Также добавим, что с 1 июля 2024 года повышается плата за содержание жилого помещения на 5,5%. Повышение тарифов коснется помещений, предоставляемых по договорам социального найма, государственного и муниципального жилфонда, а также квартир, собственники которых не приняли решения о способах управления домом или о размере платы за содержание.