Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции — цифры

Согласно данным организации, в январе-мае этого года Узбекистан экспортировал 722,1 тыс. тонн фруктов и овощей.
Объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $420,1 млн (темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 2,6%). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 3,9%.
Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось 32,7% от общего объема экспорта. Далее идут Пакистан (19,7%), Казахстан (15,3%), Китай (7,8%) и Афганистан (6,3%).
Самыми продаваемыми оказались лук ($44,1 млн), капуста ($41,2 млн) и маш ($26,8 млн).
Среди востребованной плодоовощной продукции были также виноград сушеный ($21 млн), морковь ($19,8 млн), помидоры ($19,2 млн), просо ($17,2 млн), чернослив сушеный ($14 млн) и другие фрукты и овощи.
Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.
В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.