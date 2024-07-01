Омское производство Кипервара пускают на торги

В рамках процесса в воскресенье, 30 июня 2024 года, опубликовано сообщение конкурсного управляющего Виктора Погребняка о продаже имущественного комплекса на улице 1-й Казахстанской, 30 в Кировском округе Омска через процедуру торгов. Актив производственной компании, куда входит плавильный цех, административные здания, подстанция и земля оценили на старте в 29,8 млн рублей. Общая площадь строения достигает порядка 5,6 тыс. квадратных метров.