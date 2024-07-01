Омское производство Кипервара пускают на торги

В рамках процесса в воскресенье, 30 июня 2024 года, опубликовано сообщение конкурсного управляющего Виктора Погребняка о продаже имущественного комплекса на улице 1-й Казахстанской, 30 в Кировском округе Омска через процедуру торгов. Актив производственной компании, куда входит плавильный цех, административные здания, подстанция и земля оценили на старте в 29,8 млн рублей. Общая площадь строения достигает порядка 5,6 тыс. квадратных метров.
Торги состоятся 13 августа 2024 года.
Отметим, предприятие признано банкротом в ноябре 2023 года. В июне 2021 года в отношении компании открывалось исполнительное производство на взыскание порядка 144,9 млн рублей в категории «налоги и сборы». В декабре 2023 года исполнительное производство окончено «по причине признания должника банкротом».
Само предприятие основано в 2009 году и ранее называлось ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».