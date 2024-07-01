Уфимцам предлагают работу с зарплатой от 109 тысяч рублей

На УМПО требуется оператор станков с программным управлением с зарплатой от 109 тыс. рублей. В «Дортрансстрой» ищут водителя автопоезда. Кандидатам предлагают зарплату от 100 тыс. рублей. В Уфимский филиал «РН-Ремонт НПО» требуется слесарь-монтажник по ремонту технологических установок на зарплату от 80 тыс. рублей. Компания «ЧАЗ Вариант» ищет токаря, которому готовы платить 71,5 тыс. рублей.