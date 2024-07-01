Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики

«Не верят иностранные инвесторы, что у нас все так чудесно и мы их ждем с распростертыми объятиями. Если в целом по 2023 году инвестиции в капитал сократились на 50%, что тоже много, то сейчас по сравнению с первым кварталом 2023 года — аж в 6,5 раз — с 41,4 миллиона долларов до 6,4 миллиона долларов. Приток уменьшился на 42%, а отток вырос на 19%, т.е. инвесторы не только не приходят, но и те, кто ранее пришел — сворачивают дела в нашей стране», — добавил Головатюк.