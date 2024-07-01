Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики

«Экономике нужен рестарт, а для этого, кроме комфортной бизнес-среды и рынков сбыта, нужны денежные вливания
По его словам, в первом квартале этого года в Молдавии произошло сокращение объема внешнего кредитования правительства — было получено всего лишь 51,7 миллиона долларов против 184,4 миллионов год назад. При этом возврат ранее полученных кредитов составил 54,2 миллиона долларов против 26,4 миллиона долларов в первом квартале прошлого года. Эксперт констатирует, что для возврата кредитов используются и «без того скудные бюджетные доходы».
«Не верят иностранные инвесторы, что у нас все так чудесно и мы их ждем с распростертыми объятиями. Если в целом по 2023 году инвестиции в капитал сократились на 50%, что тоже много, то сейчас по сравнению с первым кварталом 2023 года — аж в 6,5 раз — с 41,4 миллиона долларов до 6,4 миллиона долларов. Приток уменьшился на 42%, а отток вырос на 19%, т.е. инвесторы не только не приходят, но и те, кто ранее пришел — сворачивают дела в нашей стране», — добавил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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