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Жители аварийного дома на Станиславского в Ростове отказались переезжать

Находиться в доме опасно для жизни.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Жители аварийного дома на улице Станиславского, 103, в Ростове отказались переезжать в квартиры маневренного фонда. С собственниками встретились представители администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Находиться в доме опасно для жизни. Здание, которому 160 лет (1864 года постройки), признано аварийным в 2020 году, конструкции строения сильно повреждены. Однако, уточняет Don Mash, жильцы отказываются переезжать в маневренный фонд.

Люди жалуются на низкие суммы компенсации (по 90 тыс. рублей за квадратный метр) и поясняют, что не хотят жить далеко от центра в микрорайоне Суворовском, куда им предлагают перебраться.

А ранее мы сообщали, что Ростов лидирует по росту цен на жильё на вторичном рынке.

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