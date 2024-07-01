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«Чайка» вдвоем

Пермская компания отказалась от претензий на товарный знак легендарного автобренда.

Завершился спор, касавшийся логотипа пермской автомобильной компании Verra. Товарный знак «Чайка» был зарегистрирован горьковским автомобильным заводом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. ПАО «ГАЗ» официально отказалось от претензий к Verra, чья эмблема визуально похожа на регистрируемый товарный знак, официально подтвердили в Роспатенте отсутствие претензий.

«Компания Verra такое завершение ситуации считает максимально позитивным для обоих сторон: сохранение логотипов, в которых воплощена история и ценности компаний, взаимное уважение двух автомобильных лидеров и возможные будущие совместные проекты. Verra с большим уважением относится к истории легендарного бренда “Чайка”, и при его возрождении в числе первых будет претендовать на получение официального дилерства марки», — прокомментировала генеральный директор компании Анна Бояршинова.

Напомним, в апреле 2021 года автомобильный завод подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию эмблемы лимузина «Чайка» в качестве товарного знака предприятия, но получил отказ. В Роспатенте провели экспертизу и установили, что визуально схожий товарный знак в 2019 году уже был закреплен за пермской автомобильной компанией Verra (дилер Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Changan, GAC, Skywell и «Москвич»). ГАЗ направил в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны бренду Verra, настаивая, что именно он изначально является правообладателем данной эмблемы.

Возражение ведомство также не удовлетворило. Ненормативный акт Роспатента с отказом в удовлетворении возражения ПАО решило оспорить в суде. Verra была привлечена к рассмотрению спора в качестве третьего лица. Суд обязал Роспатент вновь изучить пояснения ПАО и тщательнее разобраться в ситуации. В Verra заявляли о готовности уступить эмблему заводу и выразили готовность к сотрудничеству и урегулированию спора мирным путем. В результате повторного рассмотрения товарный знак был зарегистрирован автомобильным заводом.

В компании Verra рассказали, что предложили ряд идей для совместной работы: готовность представить коллекционные модели автомобилей и сувениры ГАЗ в автоцентрах Verra, запуск совместной фирменной продукции с брендингом обеих марок, организацию и проведение фотовыставки, посвященной истории марки «Чайка», как в автоцентрах компании, так и на городских выставочных площадках.

Патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов считает, что в данном случае речь не идет о совместном использовании товарного знака. По его словам, подобная практика допускается в рамках института коллективного товарного знака. «Однако к описанной ситуации нормы о коллективном товарном знаке неприменимы. Правообладатель только может предоставить право использовать свой товарный знак другому лицу на основании лицензионного договора либо произвести отчуждение исключительного права (передать право в полном объеме, лишившись его). Выбор того или иного варианта зависит от воли сторон и конкретных условий сделки», — пояснил господин Ахметов.

Патентный поверенный РФ, руководитель компании Аgentznak Кирилл Логинов считает, что у компании Verra и ПАО «ГАЗ» нет какого-либо совместного использования единого коллективного товарного знака. «У каждой компании собственный товарный знак, с помощью которого они индивидуально продвигают свои товары (услуги) на рынке. Полагаю, что стороны процесса нашли компромисс в споре и конфликт завершился на взаимовыгодных условиях», — говорит эксперт.

экономика