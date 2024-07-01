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Кто виноват в том, что цены на квартиры в Молдове все время растут: Стало известно, кто создает ажиотаж на рынке недвижимости

Ответ нашел эксперт по экономической политике Вячеслав Ионицэ.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по экономической политике Вячеслав Ионицэ утверждает, что для того, чтобы купить квартиру площадью 70 квадратных метров, молдаванин должен накопить среднюю годовую зарплату за девять лет, то есть 81 тысячу долларов.

"Больше всего на цены квартир повлияла молодежь. Молодые люди женятся, и даже если не спешат заводить детей, хотят жить отдельно.

У них относительно хорошие доходы, и они не хотят жить с родителями. Таким образом, эти молодые люди создали огромный спрос на рынке недвижимости.

Население Кишинева не выросло, но спрос на квартиры высок, потому что молодые люди в 20 лет живут уже не с родителями, а одни", — сообщил Вячеслав Ионицэ.

экономика
недвижимость