Акционеры Дальневосточного морского пароходства отказались от дивидендов

Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 году, чистая прибыль в размере 5,9 млрд рублей оставлена нераспределённой. ДВМП последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Годовое собрание состоялось 27 июня. Акционеры пароходства также избрали новый состав совета директоров из девяти человек. Информация о новых членах совета директоров не раскрывается. Согласно сообщению FESCO, он состоит преимущественно из представителей госкорпорации «Росатом», которой по указу президента РФ Владимира Путина в ноябре 2023 года был передан пакет акций, находящийся в собственности государства.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов, кворум по всем вопросам составил 92,533%.
Чистая прибыль ДВМП по РСБУ выросла в 2023 году в 289 раз — до 5,9 млрд рублей, выручка составила 8,7 млрд рублей, что на 13,4% выше уровня 2022 года.
Группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.