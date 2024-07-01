Акционеры Дальневосточного морского пароходства отказались от дивидендов

Годовое собрание состоялось 27 июня. Акционеры пароходства также избрали новый состав совета директоров из девяти человек. Информация о новых членах совета директоров не раскрывается. Согласно сообщению FESCO, он состоит преимущественно из представителей госкорпорации «Росатом», которой по указу президента РФ Владимира Путина в ноябре 2023 года был передан пакет акций, находящийся в собственности государства.