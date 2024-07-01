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Красноярская транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию из-за задержек

Проверка проводится в отношении авиакомпании Azur Air.

Источник: РИА "Новости"

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании Azur Air. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из-за зафиксированных случаев отказов авиатехники и задержек выполнения рейсов на туристических направлениях из аэропортов Москвы и других городов Красноярская транспортная прокуратура организовала проверки по соблюдению законодательства о защите прав потребителей и безопасности полётов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о запуске прямого рейса из Красноярска в китайский город Санья.

Прокуратура