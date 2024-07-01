Красноярская транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию из-за задержек

Из-за зафиксированных случаев отказов авиатехники и задержек выполнения рейсов на туристических направлениях из аэропортов Москвы и других городов Красноярская транспортная прокуратура организовала проверки по соблюдению законодательства о защите прав потребителей и безопасности полётов.